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Умер актер из сериала «Воронины» Михаил Зубов

18:56, 21.11.2021
Умер актер из сериала «Воронины» Михаил Зубов
Фото: instagram.com/m.a.zubov

На 43-м году жизни умер российский актер и продюсер Михаил Зубов. Об этом сообщила руководитель «КиноЛицея» Елена Володина на странице в сети «ВКонтакте».

Причина смерти артиста не уточняется.

Зубов родился 29 сентября 1979 года, окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Дебют Зубова в кино состоялся в 2018-м. Он исполнил роли в сериалах «Воронины», «Лихач» и многих других.

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