Умер актер из сериала «Воронины» Михаил Зубов
На 43-м году жизни умер российский актер и продюсер Михаил Зубов. Об этом сообщила руководитель «КиноЛицея» Елена Володина на странице в сети «ВКонтакте».
Причина смерти артиста не уточняется.
Зубов родился 29 сентября 1979 года, окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента. Дебют Зубова в кино состоялся в 2018-м. Он исполнил роли в сериалах «Воронины», «Лихач» и многих других.
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