Точную дату новой встречи Путина и Байдена пока не определили

Точную дату, в которую могла бы состояться новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, пока не определили. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».



Фото: kremlin.ru

Ранее представитель Кремля сообщал, что переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена могут состояться до конца 2021 года. Главными темами разговора могут стать Украина, поскольку вокруг нее много споров, и действия НАТО около российских границ. Последнее вызывает обеспокоенность и вынуждает к принятию мер на своей территории.

Для Москвы будет предпочтителен формат видеовстречи, но решение примут главы государств.



Татьяна Леухина