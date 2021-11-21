В Казани на санитарную очистку территории экстрим-парка «УРАМ» выделят 1,5 млн рублей

Фото: Анна Сейтумерова

Молодежный центр Татарстана объявил тендер на оказание услуги по санитарной очистке территории казанского экстрим-парка «УРАМ» механизированным способом, с использованием специальной техники. Начальная цена договора — 1,5 млн рублей.

В число работ входят уборка снега, посыпка территорий песком, очистка уличных урн от мусора с дальнейшей утилизацией, очистка территорий от наледи и грязи и прочего мусора и др. Оказать услугу необходимо с момента заключения контракта до 31 декабря 2021 года.

Фото: Анна Сейтумерова

Заявки на участие принимаются до 28 ноября. Победителя объявят на электронном аукционе, который состоится 30 ноября.

Недавно в РТ объявили тендер на содержание объектов благоустройства Иннополиса в зимний период. Исполнителю необходимо оказать услуги по уборке дорог. Сюда входят очистка от снежно-ледяных образований, подметание и сдвигание снега во время снегопада и др.

Диана Жиленкова