В МВД Татарстана рассказали о новом виде обмана — злоумышленник представился непосредственным начальником

В УМВД России по Набережным Челнам сообщили о новом виде обмана — трем работникам челнинского предприятия пришло сообщение от непосредственного начальника, который в действительности оказался мошенником. Он попросил своих подчиненных пройти по отправленной ссылке, чтобы получить зарплату.

Как сообщили в УМВД России по Набережным Челнам, работники выполнили просьбу и ввели свои банковские данные — с их счетов пропали 50 тыс. рублей, после чего они обратились в полицию.

Выяснилось, что номер преступника зарегистрирован в Дагестане. В итоге возбудили уголовное дело по статье о краже.

— Полиция предупреждает, если вам звонят и пишут сообщения по поводу ваших денежных средств, представляясь начальником, менеджером безопасности банка, сотрудниками правоохранительных органов и другими лицами, необходимо самостоятельно обратиться к звонившему лицу, используя только официальные и проверенные номера телефонов! — напомнили в МВД.