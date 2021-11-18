В Казани окажут поддержку организациям, которые размещали жильцов после пожара в многоквартирном доме

В Казани предоставят субсидии организациям для возмещения затрат на проживание жильцов одного из многоквартирных домов, где в мае этого года произошел пожар. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии столицы РТ.

Согласно документу, поддержку окажут с помощью средств бюджета муниципального образования города. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий определили Администацию Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

1 мая в городе загорелись квартира и балкон в доме №118 по улице 2-й Военный городок. Когда приехали пожарные, пламя перешло на крышу здания. Еще до их прибытия жильцы самостоятельно эвакуировались. В результате возгорания никто не пострадал.

Диана Жиленкова