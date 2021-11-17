В офисе Ак Барс Банка «Лучше» пройдет первый детский кибертурнир по FIFA
20 ноября в новом офисе Ак Барс Банка «Лучше» на ул. Право-Булачной, 51 состоится первый кибертурнир по FIFA Ak Bars Bank Games. В соревнованиях могут принять участие дети в возрасте 8—12 лет. Победителей ждут классные призы — «умная» колонка «Яндекс.Станция», фитнес-браслет, накладные наушники Bluetooth JBL. Всем участникам достанутся фирменные подарки от банка.
Поболеть за юных киберспортсменов сможет любой желающий. Во время турнира родители смогут посетить интересные лекции, которые пройдут в лектории офиса. В зоне ожидания офиса «Лучше» можно примерить и купить фирменный мерч Ак Барс Банка или подкрепиться в зоне кафетерия. В меню не только кофе и чай, но и смузи, лимонады, десерты, закуски и даже завтраки.
Начало турнира в 11.00. QR-код для прохождения в банк не нужен, но просим вас использовать маски. Количество участников ограничено. Регистрация открыта на сайте офиса «Лучше». Укажите данные родителя, контактный телефон, почту и дождитесь звонка менеджера.
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ПАО «Ак Барс» Банк
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