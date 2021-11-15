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Новым руководителем исполкома Альметьевского района назначили Айдара Каюмова

18:59, 15.11.2021

В Альметьевском районе Татарстана назначен новый руководитель — им стал Айдар Каюмов, сообщает ЮВТ 24.

Айдар Каюмов — уроженец Альметьевска, экономист по образованию, окончил АГНИ. Работал в Альметьевске начальником Управления экономики, промышленности и торговли с июля по октябрь 2012-го. До 2015 года был на должности заместителя руководителя исполкома АМР.

В феврале того же года занимал должность замминистра образования и науки РТ. С 2017-го работал в коммерческих структурах.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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