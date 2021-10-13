В казанском метро прошли съемки второй части фильма Валдиса Пельша о Татарстане

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Казань посетила съемочная группа телеведущего Валдиса Пельша. Команда проекта уже побывала в инженерном корпусе МУП «Метроэлектротранс» и провела съемки документального фильма.



Съемочная группа осмотрела станции «Суконная слобода» и «Кремлевская». Для съемок лучше подошла станция «Кремлевская», там они и велись.

Премьера фильма «Татарстан. Дорогами открытий», в котором авторы расскажут о живописных местах республики, ее истории, культуре и традициях, состоится на Первом канале.

Фото: Максим Платонов

Ранее Пельш рассказывал, что снимать фильм планируют в два захода, готов он будет примерно в декабре 2021 — январе 2022 года. Отвечая на вопрос «Реального времени», Пельш сообщил, что фильм будут транслировать не только на Первом канале, но и распространять через стриминговые сервисы — по словам автора фильма, сейчас сервисы проявляют интерес к документальным лентам.

Ольга Шагиева