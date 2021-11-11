Власти Казани утвердили наименования городских кладбищ
В Казани утвердили наименования городских кладбищ. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.
Наименования кладбищ утверждаются в соответствии с федеральными законами «О погребении и похоронном деле» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В сентябре правительство России рекомендовало регионам провести к 2026 году инвентаризацию кладбищ и разместить на порталах госуслуг реестры мест захоронений.
В Казани по состоянию на 11 февраля в электронную систему учета захоронений внесли более 260 тыс. могил. Данные собраны с 11 городских кладбищ. В Набережных Челнах на новом кладбище могилы можно будет найти по QR-коду.ОбществоВласть Татарстан
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