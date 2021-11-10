К 2030 году в производство электромобилей планируется вложить $515 млрд — это мало или много?

Ведущие мировые автопроизводители планируют потратить к 2030 году $515 млрд на производство электромобилей и аккумуляторов. Об этом сообщил сегодня Reuters.

Больше всех на это намеревается потратить немецкий автоконцерн Volkswagen — почти $110 млрд. Совокупные затраты всех немецких компаний, включая Daimler и BMW, к 2030 году составят $185 млрд. General Motors и Ford Motor хотят потратить почти $60 млрд на разработку и производство электромобилей до 2025 года. Китайские автомобилестроительные компании планируют вложить до $100 млрд, а японские Honda, Toyota Motor и Nissan — $40 миллиардов.

Фото: Ринат Назметдинов

В июне Volkswagen сообщил, что планирует прекратить в Европе производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Также компания намерена увеличить долю электромобилей в общем объеме продаж до 70%, создать на территории Европы шесть заводов по производству батарей для электромобилей.



Уже многие мировые автопроизводители, такие как Jaguar Land Rover, Bentley Motors и Mclaren, объявили о том, что перейдут на выпуск электроавто в ближайшие годы. К 2035 году полностью перейти намеревается Rolls-Royce, большей частью — General Motors.

$515 млрд — это:

36,7 триллиона рублей, или €444,1 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

или по курсу ЦБ на сегодня. На $215 млрд больше, чем оценивался объем инвестиций в производство электромобилей чуть меньше трех лет назад — тогда эта сумма была равна $300 млрд.

чуть меньше трех лет назад — тогда эта сумма была равна $300 млрд. Почти в 2 раза меньше стоимости компании Tesla — к октябрю 2021 года она достигла капитализации $1 трлн.

— к октябрю 2021 года она достигла капитализации $1 трлн. В 10,3 раза больше, чем потери Илона Маска после опроса в Twitter о продаже акций Tesla: бизнесмен недосчитался $50 млрд после того, как спросил в соцсети, стоит ли ему продать 10% акций Tesla.

о продаже акций Tesla: бизнесмен недосчитался $50 млрд после того, как спросил в соцсети, стоит ли ему продать 10% акций Tesla. В 3,4 раза больше выручки автоконцерна Volkswagen за первое полугодие 2021 года — за 6 месяцев она составила €130 млрд.

Фото: Ринат Назметдинов

11 704 545 автомобилей Tesla Model 3 Standard Range Plus — в октябре 2021 года одна такая машина стоила $44 000 на территории США.

— в октябре 2021 года одна такая машина стоила $44 000 на территории США. 71 527 777 машин можно содержать на эти деньги в США в течение года — по подсчетам Минтранспорта США, в среднем легковой автомобиль обходится американцу в 7200 долларов ежегодно.

— по подсчетам Минтранспорта США, в среднем легковой автомобиль обходится американцу в 7200 долларов ежегодно. В 515 раз меньше, чем потратит Минтранспорта США на снос «расистских» доро г, которые были построены, чтобы отгородить «белые» районы от тех, где живут этнические меньшинства, — на это выделят около $1 млрд.

г, которые были построены, чтобы отгородить «белые» районы от тех, где живут этнические меньшинства, — на это выделят около $1 млрд. Примерно в 620 раз больше капитализации российской компании АвтоВАЗ — в октябре 2020 года она оценивалась в сумму примерно $829,8 миллиона.

Дарья Акимова