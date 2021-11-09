В Минпросвещения РФ прокомментировали обновление правил орфографии русского языка

Фото: Максим Платонов

Новый перечень правил русской орфографии и пунктуации сможет стать опорой в развитии русского языка и качественном образовании, которое ведется на нем. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, работа по обновлению правил ведется совместно с экспертами, русистами и учеными-лингвистами. Кравцов отметил, что многообразие и глубина русского языка объясняется его постоянным развитием. И, в целом, язык — это опорный двигатель образовательных и просветительских процессов. Таким образом, работа по составлению свода орфографических правил — основополагающая и ключевая, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня стало известно, что ведомство решило обновить правила орфографии русского языка. В проекте указано, что предыдущий свод правил разрабатывался в 1956 году. С тех времен появились новые слова, речевые обороты и конструкции, нормы правописания. Поэтому возникла необходимость в обновлении.

Диана Жиленкова