В нерабочие дни МФЦ Татарстана оказали более 93 тысяч услуг

МФЦ Татарстана предоставили более 93 тысячи услуг в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября. 43 тысячи из них — услуги по подтверждению учетной записи ЕСИА для получения сертификата о вакцинации.

Наиболее массовое обращение за подтверждением учетной записи зафиксировали 1 ноября. В этот день татарстанцы подали более 8 тысяч заявлений.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В течение трех праздничных дней (4, 6, 7 ноября) в офисы «Мои документы» в Татарстане поступило более 7 тысяч обращений за данной услугой.

Повышенный спрос на подтверждение учетной записи еще сохраняется, поэтому МФЦ продолжат работу без выходных, передает пресс-служба Минцифры РТ.



Вчера утром жители Татарстана и других регионов начали жаловаться на прекращение действий сертификатов о вакцинации на «Госуслугах». Срок действия QR-кода сократился с года до 6 месяцев. Причем сам портал стал недоступным в связи с большим наплывом посетителей. Как пояснили в Минцифры России, сбой произошел из-за введения единой формы сертификата для тех, кто привился или переболел коронавирусом.



Татьяна Леухина