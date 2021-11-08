В Казани образовались 6-балльные пробки

В столице Татарстана образовались 6-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

В основном движение затруднено в центре города на улицах Лево-Булачной, Татарстан, Петербургской, Вишневского и в Щербаковском переулке. Также заторы образовались на улицах Достоевского, Аделя Кутуя, Николая Ершова, Космонавтов и на Сибирском тракте.

Большой поток автомобилей наблюдается и на проспектах Победы и Ибрагимова, по улице Академика Арбузова, Декабристов, Мулланура Вахитова, Серова.

Недавно в Казани образовались 8-балльные пробки. Движение было затруднено в Щербаковском переулке, на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Бурхана Шахиди, Ершова, Вишневского, Достоевского.

Диана Жиленкова