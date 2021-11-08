Беженцы продолжают попытки пересечь границу между Белоруссией и Польшей

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Более сотни нелегальных мигрантов продолжают попытки перейти белорусско-польскую границу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Мигранты пытались перерезать ограждения из колючей проволоки на границе и кидали камни в польских пограничников. Им удалось повалить несколько секций ограждения. Пограничники, в свою очередь, распылили слезоточивый газ в сторону нелегальных мигрантов.

Власти Польши считают, что это начало самой крупной попытки массового силового проникновения на территорию страны. Представитель комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что всех нелегалов, которые смогут проникнуть в страну, вернут обратно на территорию Белоруссии.

Kuźnica: próba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил о многочисленной группе беженцев, которые направлялись к границе с Польшей вместе с вещами.



Дарья Акимова