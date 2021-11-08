В Татарстане мужчина убил приятеля за неприготовленный шашлык

СУ СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело в отношении 31-летнего жителя села Большой Арташ по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, 4 ноября подозреваемый помогал 25-летнему знакомому колоть дрова, после чего они решили пожарить шашлык. Мужчины пошли в хозяйство к подозреваемому и начали выпивать, пока размораживалось мясо. После этого погибший отлучился на время, а вернувшись, обнаружил, что шашлык не пожарен. На этой почве между мужчинами произошла ссора. Хозяин ударил гостя ножом в грудь и ушел спать.

Фото: СУ СК РФ по РТ

В результате полученного ранения мужчина умер. Обеспокоенные его долгим отсутствием родители попросили родственника проверить, все ли у него в порядке. Тот нашел мужчину мертвым.

Свою причастность к совершению преступления подозреваемый признал. Суд по ходатайству следователя в отношении него избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

