В Лаишевском районе Татарстана отремонтируют дороги за 31 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане ищут подрядчика, чтобы провести ремонтные работы за 31 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главтатдортранс РТ. Согласно документации понадобится отремонтировать 1,4 км дорог в Лаишевском районе. Работы запланированы на трех участках: «Казань — Боровое Матюшино», «Казань — Боровое Матюшино» — Песчаные Ковали — «Столбище — Атабаево» и «Казань — Оренбург» — «Казань — Боровое Матюшино».

Работы должны быть выполнены до 1 июля 2022 года. Заявки можно подавать до 10 ноября 2021 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее на ремонт остановочных площадок на улице Габдуллы Тукая в Казани выделили 286,8 млн рублей. Понадобится отремонтировать четыре площадки.



Дарья Акимова