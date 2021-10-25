В Казани временно ограничат движение на улице Назиба Жиганова и проспекте Альберта Камалеева

Фото: Олег Тихонов (архив)

С 27 октября в Казани временно ограничат движение по автомобильным дорогам по улице Назиба Жиганова и проспекту Альберта Камалеева. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Ограничения связаны с проведением работ по выносу инженерных коммуникаций. Движение на участке по улице Назиба Жиганова в районе пересечения с проспектом Альберта Камалеева будет ограничено до 15 ноября.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани в связи с работами на подземном газопроводе ограничили движение транспорта и пешеходов по автомобильной дороге по ул. Галиаскара Камала.

Дарья Акимова