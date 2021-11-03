ГИБДД в ноябрьские праздники и нерабочие дни займется поимкой нетрезвых водителей

ГИБДД РФ сообщила, что займется поимкой нетрезвых водителей в период ноябрьских праздников и нерабочих дней. Об этом сообщает МВД на своем сайте.

Массовые проверки на трезвость проведут по всей стране в период с 4 по 7 ноября. Сотрудники ведомства будут дежурить на определенных участках дороги, останавливая все проезжающие мимо автомобили. В ведомстве предостерегли, что никакого лояльного отношения к нетрезвым водителям не может быть ни в праздники, ни в другие дни.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани тем временем в первый нерабочий день, 30 октября, задержали 12 водителей, находившихся в алкогольном опьянении. У трех из них не было водительских прав.



Дарья Акимова