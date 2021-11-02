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Росстат представит к награде татарстанца, который вернул украденный у переписчика планшет

17:59, 02.11.2021
Росстат представит к награде татарстанца, который вернул украденный у переписчика планшет
Фото: strana2020.ru

Росстат планирует представить к награде жителя Татарстана, вернувшего украденный у переписчика планшет. Мужчина нашел гаджет на улице, рассказал заместитель руководителя статистического ведомства Павел Смелов.

Злоумышленники украли у переписчика планшет. Позже, поняв, что ценности он не представляет, выбросили.

Фото: pobedarf.ru

— А мужчина нашел его, увидел сюжет о переписчиках по телевизору и вернул планшет в территориальный орган Росстата. Граждане ответственно относятся к переписи, — передает ТАСС его слова.

Награды также удостоят переписчицу, на которую напали в ходе сбора данных.

Сегодня сроки онлайн-переписи населения через портал госуслуг продлили до 14 ноября. По последним данным, 63% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, что составляет порядка 90 млн человек.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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