В Татарстане без мобильного интернета остаются более 1,3 тыс. населенных пунктов

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день на территории РТ не имеют доступа к услугам мобильного интернета (LTE) 1 335 сел и деревень. При этом услуги мобильной связи для их жителей доступны. Об этом на брифинге, посвященном завершению подключения социально-значимых объектов к Сети интернет, сообщил замглавы Минцифры республики Альберт Яковлев.

Однако, как он отметил, проблема будет решена за счет федеральной программы. В ее рамках сроком до 2030 года к мобильному интернету в республике подключат 624 населенных пункта, где проживают от 100 до 500 человек. Первые 10% поселений оснастят связью уже в 2022 году. Перечень сел и деревень будет составлен на основании голосования, которое до 15 ноября этого года проводится на портале «Госуслуги».

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— По всей России это будет 2 тыс. населенных пунктов, если брать среднюю цифру в регионах, получается по 25 на регион, а в Татарстане будет 61 село — больше, чем в среднем по России — будет покрываться мобильной связью LTE за федеральные деньги.

На портале госуслуг России началось голосование за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. В их числе — 5 сел из Татарстана.