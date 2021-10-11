В Татарстане можно проголосовать за деревни, в которые в следующем году проведут 4G

На портале госуслуг России началось голосование за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. В их числе — 5 сел из Татарстана.

Специальная форма есть на сайте госуслуг. Татарстанцы могут проголосовать за село Шигали (Высокогорский р-н), деревню Кырныш (Тукаевский р-н), село Кашка (Тетюшский р-н), Агрыз (Агрызский р-н) и село Карамалы (Азнакаевский р-н).

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Для того чтобы в населенный пункт провели мобильную связь 4G (LTE), необходимо проголосовать за него на портале госуслуг до 15 ноября 2021 года.

Через два месяца на Госуслугах опубликуют список из 2 тысяч населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в следующем году, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Для того чтобы проголосовать, необходимо иметь подтвержденный аккаунт на «Госуслугах».