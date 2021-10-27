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В Бавлинском районе ликвидирована свалка площадью 300 квадратных метров

15:58, 27.10.2021
В Бавлинском районе ликвидирована свалка площадью 300 квадратных метров
Фото: eco.tatarstan.ru

На территории Крым-Сарайского сельского поселения Бавлинского района РТ экологи обнаружили несанкционированную свалку. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Площадь свалки составила 300 квадратных метров, а объем — 50 кубических метров. Исполком сельского поселения привел территорию в надлежащее состояние.

Недавно в Тукаевском районе Татарстана экологи обнаружили свалку площадью 113 кв. м, состоящую из отходов от строительных и ремонтных работ. Инспекторы выявили нарушение ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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