Казанского студента подозревают в хранении наркотиков

В Казани студент одного из вузов подозревается в хранении наркотиков. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Накануне экипаж патрульно-постовой службы во время обхода задержал 20-летнего студента. Увидев полицейских, тот бросил на землю обмотанный черной изолентой сверток с неизвестным веществом. Его направили на экспертизу. Выяснилось, что в свертке находился мефедрон весом 0,94 г.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также сегодня стало известно, что в столице Татарстана арестовали петербуржца, в машине которого нашли тайник с большой партией экстази весом более 17 кг.

Диана Жиленкова