В Казани прошла очередная встреча властей с жителями поселков, близ которых пройдет трасса М-12 — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Госсовете Татарстана прошел круглый стол о ходе строительства трассы М-12. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

За круглым столом встретились представители министерств и жители поселков, рядом с которыми пройдет магистраль. Люди попросили установить шумозащитные экраны, а для этого провести соответствующие исследования.

Также татарстанцев интересовало, как строители будут компенсировать вырубку деревьев в местах строительства трассы.

В середине октября рабочие уже сделали основание дороги. На прошлой встрече местные жители просили власти о том, чтобы строительная техника ездила по утвержденным маршрутам и не вредила местным дорогам.

Татьяна Леухина