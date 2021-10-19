Как в Татарстане проходит строительство трассы М-12 — видео

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане сегодня ход работ по возведению трассы М-12 обсудила рабочая группа проекта. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Рабочие уже сделали основание дороги. Жители поселков, вдоль которых пройдет трасса, задали на совещании по строительству ряд вопросов. Они попросили, чтобы строительная техника ездила по утвержденным маршрутам и не вредила местным дорогам.

На прошлой неделе ООО «Автодор-Инвест» опубликовало тендер на право заключения договора на проведение технологического аудита инвестиционного проекта по строительству трассы Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит в составе скоростного международного транспортного коридора «Запад — Восток». На эти цели готовы выделить более 10,6 млн рублей.