В Казани может появиться студенческий «ресторан на выезде»

Международный колледж сервиса Казани планирует открыть студенческий «ресторан на выезде». Об этом сообщил мастер по обучению молодых поваров колледжа Евгений Сидоренко.

Из-за пандемии кейтеринги (рестораны на выезде) стали очень популярны. В образовательном учреждении планируют создать группу для запуска такого проекта.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Такой ресторан будет при колледже. Есть такое направление, как фингер фуд, когда накрываются большие столы, человек может подойти и взять что-то. Сейчас это становится востребованным, — приводит его слова пресс-служба Минобрнауки РТ.

В Татарстане с 30 октября приостанавливают работу ночных заведений с 23:00 до 6:00.