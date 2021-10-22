В Адыгее с 25 октября вводится система QR-кодов
В Адыгее с 25 октября вводится система QR-кодов. Код понадобится для заселения в гостиницы, а также для допуска в театры, заведения общепита и другие культурные и спортивные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«В республике требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо перенесенном не более полугода назад заболевании или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита», — приводит сообщение правительства региона ТАСС.
Для детей доступ в заведения остается свободным.
В Свердловской области приняли решение досрочно ввести QR-коды с 30 октября.
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