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В Адыгее с 25 октября вводится система QR-кодов

12:01, 22.10.2021
В Адыгее с 25 октября вводится система QR-кодов
Фото: realnoevremya.ru

В Адыгее с 25 октября вводится система QR-кодов. Код понадобится для заселения в гостиницы, а также для допуска в театры, заведения общепита и другие культурные и спортивные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В республике требуется предъявление QR-кода о вакцинации либо перенесенном не более полугода назад заболевании или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 для допуска в культурно-развлекательные, спортивные учреждения, заведения общепита», — приводит сообщение правительства региона ТАСС.

Для детей доступ в заведения остается свободным.

Фото: realnoevremya.ru

В Свердловской области приняли решение досрочно ввести QR-коды с 30 октября.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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