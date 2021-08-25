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Стала известна средняя стоимость лечения в России одного больного с COVID-19

09:59, 25.08.2021
Стала известна средняя стоимость лечения в России одного больного с COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В России выросла средняя стоимость госпитализации пациента с коронавирусом. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования, средняя стоимость лечения одного больного составляет 135,4 тысячи рублей.

В 2020 году на лечение одного больного в среднем требовалось около 115 тысяч.

По расчетам Федерального фонда обязательного медицинского страхования, во втором полугодии 2021 года на лечение пациентов с коронавирусом потребуется больше 111 млрд рублей. Данные основаны на прогнозе Минздрава о том, что в этот период в стране может быть выявлено 3,9 млн случаев заболевших COVID-19, пишет РБК.

По последним данным, в республике с начала пандемии выявили 25 123 заболевших коронавирусом. Вылечились за это время 22 054 человека.

Ольга Плешкова
Общество
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