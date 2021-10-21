На Ростовской АЭС произошла утечка пара — остановлена работа одного блока

На Ростовской атомной электростанции сегодня произошла утечка пара. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Остановлена работа 2-го блока. Его будут ремонтировать. По имеющейся информации, никто не пострадал во время инцидента, радиационный фон на территории станции находится в норме, остальные блоки продолжают работать. Обстоятельства произошедшего пока выясняются.

Ростовская АЭС расположена в 16 километрах от Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища. Согласно данным сайта «Росатома», в 2019 году Ростовская АЭС обеспечила выработку электроэнергии свыше 33,8 млрд кВт в час, что являлось самым высоким показателем среди АЭС в России.

Фото: rosenergoatom.ru

В мае на Чернобыльской АЭС возобновились ядерные реакции. Это могло быть причиной новых аварий. Но затем пресс-служба ЧАЭС опровергла возможность аварии.

Дарья Акимова