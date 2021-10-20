Определены ключевые спикеры II Международного конгресса «Полимеры России и СНГ»
Лидеры нефтехимической отрасли России и стран СНГ выступят с докладами в деловой программе II Международного конгресса и выставки «Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов».
Среди докладчиков 2021:
- Александр Щербаков, Руководитель практики Макроэкономический и отраслевой анализ, СИБУР
Перспективы развития глобальной нефтехимической отрасли в следующие 5 лет. Ключевые вызовы для российских игроков
- Виктор Шабалов, Генеральный директор, ООО «Полимер-Вектор»
Проблемы малого бизнеса при переработки полимерных отходов загрязненных опасными веществами, с утилизацией образующихся сточных вод
- Роман Сюров, Генеральный директор, ООО «Волгапласт Компаундинг Лтд»
Преобразование производственного предприятия до европейского/международного уровня, а также вопросы выстраивания системы управления охраной труда в международных компаниях
- Михаил Кацевман, Председатель совета, НКО Союз Переработчиков пластмасс
Перспективы развития переработки пластмасс в современных условиях
- Толиб Кодиров, Начальник комплекса производств поливинилхлорида, каустической соды и метанола, АО “Навоийазот”
Проблемные вопросы производства Поливинилхлорида, каустической соды и метанола АО «Навоиазот»
- Игорь Тихонов, Генеральный директор, Полиом
- Константин Вернигоров, Генеральный директор СИБУР-Полилаб
- Марат Усманов, Генеральный директор, Лукойл-Нижегородниинефтепроект
- Тамара Мусина, Генеральный директор, ЛИРСОТ
- Игорь Насиров, Директор по развитию, ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)
- Артур Газизянов, Директор департамента cервиса и специальных проектов, Линде Газ Рус
Среди подтвержденных участников 2021:
Казаньоргсинтез, СИБУР, Газпром нефть, Иркутский завод полимеров, Лукойл, МЕТАКЛЭЙ, Полимир, Полиом, Ставролен, Томскнефтехим, Титан-Полимер, Линде Газ Рус, Jizzakh Petroleum, Шуртанский газохимический комплекс, НАФТАН, НИОСТ СИБУР Холдинг, Лукойл-Нижегородниинефтепроект, ЛИРСОТ, ГК Титан, СИБУР — Кстово, СИБУР-ПЭТФ, СИБУР-Химпром, ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС), ГАММА-ПЛАСТ, Газпром Нефтехим Салават, Воронежсинтезкаучук, Экопэт, ХК Татнефтепродукт, Группа Полипластик, Российский союз химиков, Славянск Эко, Башкирская содовая компания, Астраханский газоперерабатывающий завод — филиал ООО «Газпром переработка», Акзо Нобель, NAVOIYAZOT, Technip Energies, Саянскхимпласт, Белнефтехим, Волгапласт Компаундинг Лимитед, РусВинил, УК ТАУ НефтеХим, ПластПолимерТорг, Полимер-Вектор, Омск Карбон Групп, НПП Нефтехимия, НПК Медиана-фильтр, Группа компаний «Москабельмет», КАО Азот, КЛАРИАНТ (РУС), Компания Нефтехим LTD, Компания Нова Ролл, Союз переработчиков пластмасс, Универсал-Электрик, Бош Рексрот, ARVOS GmbH, FLEX CONTROLS, Endress + Hauser Russia, ИПАКЭМ, Керхер и многие другие.
Контактное лицо: Продюсер проекта Ульяна Иринарова
Email: uirinarova@vostockcapital.com
Тел: +7 495 109 9 509 (Москва)Мероприятия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым