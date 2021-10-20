Facebook на следующей неделе сменит название
Facebook планирует сменить название. Об этом сообщает портал Verge со ссылкой на источник.
«Facebook планирует изменить название на следующей неделе», — говорится в сообщении.
По данным издания, новое название должно отражать направленность компании на построение «метавселенной».
В начале октября сбой произошел в работе Facebook и других социальных сетях — Instagram, WhatsApp и пр. Главный технолог компании Facebook Майк Шрепфер сообщал, что у сервиса возникли проблемы с сетью. Cервис Downdetector заявил, что сбой в работе Facebook — крупнейший за годы его работы.
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