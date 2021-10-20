Новости общества

07:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Facebook на следующей неделе сменит название

06:48, 20.10.2021
Facebook на следующей неделе сменит название
Фото: pixabay.com

Facebook планирует сменить название. Об этом сообщает портал Verge со ссылкой на источник.

«Facebook планирует изменить название на следующей неделе», — говорится в сообщении.

По данным издания, новое название должно отражать направленность компании на построение «метавселенной».

Фото: pxhere.com

В начале октября сбой произошел в работе Facebook и других социальных сетях — Instagram, WhatsApp и пр. Главный технолог компании Facebook Майк Шрепфер сообщал, что у сервиса возникли проблемы с сетью. Cервис Downdetector заявил, что сбой в работе Facebook — крупнейший за годы его работы.

Ольга Шагиева
ОбществоТехнологииIT Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также