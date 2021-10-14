Жительницу Нижнекамска мошенники обманули на 600 тысяч рублей

Жительницу Нижнекамска обманули мошенники и похитили сумму размером в 600 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас силовики занимаются поиском злоумышленника, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Инцидент произошел 2 октября, когда женщине поступил неизвестный телефонный звонок. Звонивший представился следователем и сообщил, что от ее имени неизвестные пытались получить кредит. По указаниям злоумышленника женщина оформила кредиты в нескольких банках и перевела средства на указанные номера.

Фото: kzn.ru

В ведомстве предупредили, что при поступлении подозрительных телефонных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и обратиться в ближайшее отделение банка.

Сегодня в России предложили разрешить сотрудникам банков отказывать в обслуживании денежных переводов при подозрении на мошеннические действия.



Диана Жиленкова