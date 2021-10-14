ОПС не было: в Казани оглашен приговор по контрабанде и продвижению наркотиков из Китая и Нидерландов

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд Татарстана завершил оглашение приговора по делу о «сетевом наркомаркетинге» и назначил подсудимым сроки от 9,5 до 18 лет колонии, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.



Все шесть подсудимых признаны невиновными в организации и участии в преступном сообществе. Суд пришел к выводу, что данное обвинение не доказано и обвиняемые действовали в составе организованной группы. Также один из фигурантов дела — Александр Быстренин — был полностью оправдан по четырем эпизодам контрабанды крупных партий наркотиков — от 200 до 900 граммов, попадавших в Казань по почте из Китая и Нидерландов. Виновным в этих поставках суд признал лидера орггруппы — нижегородского предпринимателя Никиту Гудожникова.

Гудожников получил самый большой срок — 18 лет колонии строгого режима, уточнили в пресс-службе Верховного суда РТ.

13 лет в такой же колонии получил другой нижегородец Александр Бакулин, который на следствии признавался в перевозке минимум одной крупной партии из-под Казани в Нижний. После задержания в сентябре 2018-го в мобильнике Бакулина наркополицейские из Татарстана нашли наводку на целый наркоклад в Кстовском районе Нижегородской области и смогли изъять больше 1 кг амфетамина.

Ранее судимый за наркотики казанец Рамис Гараев, с учетом злостного рецидива и работы «закладчиком» на зарплате получил 12 лет колонии особого режима. Александр Быстренин и Бахтияр Рахматуллаев наказаны за покушение на наркосбыт 9,5 года колонии строгого режима, а Елена Трофимова — 10 годами колонии общего режима.

Таким образом суд определил 72 года на шестерых. В прениях гособвинитель Аида Шайдуллина запрашивала для группы 95 лет посадки.

Подробнее об этом деле — в материале «Реального времени».