В Татарстане завершает работу горячая линия для оказания помощи пострадавшим в авиакатастрофе в Мензелинске

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в 21:00, в Татарстане завершает работу телефон «горячей линии» Главного управления МЧС России по РТ, для оказания экстренной психологической помощи и информационной поддержки в связи с авиакатастрофой в Мензелинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Горячую линию МЧС открыло в день трагедии, 10 октября. За эти 3 дня на телефон поступило 99 звонков.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, в воскресенье утром в районе Мензелинска потерпел крушение самолет L-410, в котором были 20 парашютистов и 2 члена экипажа. В результате ЧП погибли 16 человек, 6 человек пострадали. «Реальное время» собрало всю информацию о произошедшей катастрофе.



Сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, комментируя трагедию L-140, отметила, что для начала следственные органы должны установить причину произошедшего, и только потом можно будет делать какие-то выводы.



Татьяна Леухина