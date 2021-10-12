В Татарстане завершает работу горячая линия для оказания помощи пострадавшим в авиакатастрофе в Мензелинске
Сегодня в 21:00, в Татарстане завершает работу телефон «горячей линии» Главного управления МЧС России по РТ, для оказания экстренной психологической помощи и информационной поддержки в связи с авиакатастрофой в Мензелинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Горячую линию МЧС открыло в день трагедии, 10 октября. За эти 3 дня на телефон поступило 99 звонков.
Напомним, в воскресенье утром в районе Мензелинска потерпел крушение самолет L-410, в котором были 20 парашютистов и 2 члена экипажа. В результате ЧП погибли 16 человек, 6 человек пострадали. «Реальное время» собрало всю информацию о произошедшей катастрофе.
Сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, комментируя трагедию L-140, отметила, что для начала следственные органы должны установить причину произошедшего, и только потом можно будет делать какие-то выводы.
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