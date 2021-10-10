Президенту Татарстана доложили о крушении самолета в Мензелинском районе
Президент Татарстана Рустам Минниханов уже знает о крушении самолета в Менделинском районе республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
«Президент оперативно проинформирован о случившемся. В самое ближайшее время дадим актуальную последнюю информацию. Рустам Нургалиевич выражает слова соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении Галимовой.
В районе Мензелинска потерпел крушение самолет L-410, в котором были 21 парашютист и 2 члена экипажа. Некоторое время назад он пропал с радаров и перестал выходить на связь, потом появились сообщения о жесткой посадке. Самолет принадлежал Мензелинскому аэроклубу. Спасатели деблокировали из упавшего Татарстане самолета семь человек.
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