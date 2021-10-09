Молодые ученые из Татарстана могут получить грант на разработку в 500 тысяч рублей

Молодые ученые могут получить грант в размере 500 тысяч рублей. В Татарстане стартовал прием заявок на участие в программе «Умник».

Подать заявку могут жители в возрасте от 18 до 30 лет включительно, ранее не побеждавшие в конкурсе. Участникам необходимо обосновать актуальность и защитить проект.

Научно-исследовательская работа не должна превышать 24 месяца (два этапа по 12 месяцев). Победитель получит грант в 500 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 19 октября.

На этой неделе Университет Иннополис выиграл грант на создание исследовательского центра по развитию ИИ.

Ольга Шагиева