Молодые ученые из Татарстана могут получить грант на разработку в 500 тысяч рублей
Молодые ученые могут получить грант в размере 500 тысяч рублей. В Татарстане стартовал прием заявок на участие в программе «Умник».
Подать заявку могут жители в возрасте от 18 до 30 лет включительно, ранее не побеждавшие в конкурсе. Участникам необходимо обосновать актуальность и защитить проект.
Научно-исследовательская работа не должна превышать 24 месяца (два этапа по 12 месяцев). Победитель получит грант в 500 тысяч рублей.
Заявки принимаются до 19 октября.
На этой неделе Университет Иннополис выиграл грант на создание исследовательского центра по развитию ИИ.
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