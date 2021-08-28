В ДТП на дорогах России с начала 2021 года по вине водителей такси погибли 69 человек

Фото: Олег Тихонов (архив)

За первые семь месяцев 2021 года на дорогах России произошло 1,9 тысяч ДТП по вине водителей легкового такси. В них погибли 69 человек.

В этих же авариях различные травмы получили 2,4 тыс. граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России. Основными причинами ДТП с участием таксистов в ведомстве назвали несоблюдение очередности проезда и дистанции, нарушения правил проезда пешеходного перехода и требований сигналов светофора, а также правил перестроения и выезд на полосу встречного движения.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, смертельная авария с участие такси произошла в Татарстане в прошлом году. Следствие считает, что 22-летний гражданин Узбекистана управлял Renault Logan в качестве таксиста, не имея водительского удостоверения. На улице Центральной в поселке Салмачи он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan.

В результате происшествия 36-летний пассажир такси умер в больнице. Виновник аварии также был госпитализирован в больницу, откуда сбежал в неизвестном направлении. Позднее его задержали и поместили под стражу. Уголовное дело передали в Приволжский районный суд Казани.



Татьяна Демина