В Германии заявили, что запуск «Северного потока — 2» возможен на основании заключенных с США договоренностей

Газопровод «Северный поток — 2» можно эксплуатировать на основании договоренностей, достигнутых с США. Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос фракции «Альтернатива для Германии».

Федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с «Северным потоком — 2» и проводит переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США.

Фото: gazprom.ru

«Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод «Северный поток — 2», — приводит «РИА Новости» текст документа.

4 октября компания Nord Stream 2 AG начала заполнять газом первую нитку газопровода «Северный поток — 2». Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. Датское энергетическое агентство сообщило, что одна нитка «Северного потока — 2» соответствует всем условиям для начала эксплуатации, включая сертификацию.



Татьяна Леухина