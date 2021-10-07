Пользователи сообщают о сбоях в работе «Википедии»

Сегодня вечером пользователи сообщают о сбоях в работе онлайн-энциклопедии «Википедия» в ряде стран мира. Об этом сообщает сервис DownDetector.

Наибольшее количество жалоб зафиксировали в США и Канаде. Жалобы на некорректную работу сервиса поступают и от российских пользователей.

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Большинство пользователей сообщили о проблемах в работе сайта. Незначительное количество жалоб касается сбоев в работе приложения.

В понедельник вечером произошел масштабный сбой в работе Instagram, WhatsApp и Facebook. Главный технолог компании Facebook Майк Шрепфер сообщал, что у сервиса возникли проблемы с сетью. Cервис Downdetector заявил, что сбой в работе Facebook — крупнейший за годы его работы.

