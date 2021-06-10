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Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

14:10, 10.06.2021
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Фото: instagram.com/sergey.nevero

Умерла депутат Государственной думы от «Единой России» Лариса Шойгу. О ее смерти сообщил депутат Сергей Неверов.

«Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход — большая потеря для всех нас», — написал Неверов у себя в «Инстаграме».

Причина смерти не сообщается.

Лариса Шойгу была старшей сестрой министра обороны России Сергея Шойгу.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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