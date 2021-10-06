Министр обороны привлек к ответственности отправивших военных на венчание Романовых
Должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности.
— Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, — сказал собеседник «РИА Новости».
1 октября член императорской семьи Романовых великий князь Георгий венчался на итальянке Ребекке Беттарини. На свадьбу было приглашено около 500 гостей.
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