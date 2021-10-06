Новости общества

18:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Министр обороны привлек к ответственности отправивших военных на венчание Романовых

15:55, 06.10.2021
Министр обороны привлек к ответственности отправивших военных на венчание Романовых
Фото: realnoevremya.ru

Должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности.

— Министром обороны РФ Шойгу привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, — сказал собеседник «РИА Новости».

1 октября член императорской семьи Романовых великий князь Георгий венчался на итальянке Ребекке Беттарини. На свадьбу было приглашено около 500 гостей.

Алексей Нечаев
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также