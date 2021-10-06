«Солдатские матери» заявили о прекращении работы с военнослужащими из-за приказа ФСБ

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратила работу с военнослужащими из-за принятия ФСБ перечня сведений, сбор и распространение которых может угрожать национальной безопасности России. В заявлении говорится, что некоторые пункты накладывают ограничения на деятельность организации.

В сообщении «Солдатских матерей» указывается на намеренное замалчивание системных проблем армии России, а также содержится призыв матерей солдат отстаивать свои права путем объединения и формирования сообществ в соцсетях. Работа организации с военнослужащими может быть восстановлена только в случае изменения ситуации в стране. В частности, речь идет о работе с контрактниками и призывниками, пишет РБК.

Фото: commons.wikimedia.org / Андрей Стенин

Перечень данных, которые запрещено передавать за границу, ФСБ утвердила недавно. Они не содержат государственную тайну, но могут угрожать нацбезопасности страны. Всего в списке указано 60 пунктов.

Диана Жиленкова