На 89-м году жизни скончался генерал-лейтенант Николай Демидов

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Сегодня в Москве после продолжительной болезни на 89-м году жизни скончался генерал-лейтенант Николай Демидов, об этом сообщил его сын — генерал-лейтенант Юрий Николаевич Демидов.



Николай Демидов родился в 1933 году в многодетной семье в селе Среднее Девятово Лаишевского района Татарстана. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета, работал помощником прокурора Елабуги, работал председателем райисполкома в Нижнекамске.

Демидов возглавлял Министерство внутренних дел в непростые для республики годы — с 1978 по 1983 год. Затем его пригласили в Москву на вновь созданную должность заместителя министра внутренних дел СССР и одновременно начальника Главного управления БХСС.

В мае-июне 1986 года он возглавлял оперативный штаб МВД СССР по ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Находясь на заслуженном отдыхе, Демидов возглавлял Объединение чернобыльцев — сотрудников и военнослужащих МВД России «МВД — Щит Чернобыля».

В переломные 90-е годы генерала Демидова назначили начальником Института повышения квалификации работников милиции, а чуть позже — начальником Академии МВД России, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

«Вся моя сознательная жизнь связана с родным Татарстаном. Наша республика никогда не была в отстающих. При Советском Союзе и сейчас она в первых рядах. Все, что сделал за свою сознательную жизнь, я делал для того, чтобы благодатную землю родного Татарстана не омрачить!» — сказал Николай Иванович на одной из последних встреч в Полпредстве Татарстана.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

О дате, месте прощания и похорон сообщат дополнительно.

Маргарита Головатенко