Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию у 150 миллионов пользователей

В мае компания Google объявила о планах по умолчанию включить двухфакторную аутентификацию, чтобы обеспечить большую безопасность для многих учетных записей. Вместе со 150 миллионами пользователей Google включит двухфакторную аутентификацию у двух миллионов авторов YouTube, сообщается в блоге компании.

Компания объявила о нововведениях в месяц осведомленности о кибербезопасности. Кроме того, теперь подтверждать вход можно одним нажатием на уведомление.

From Password Manager to 2-Step Verification, learn about all the ways Google makes your sign-in safer. https://t.co/aDDKc7yyNt #SaferWithGoogle pic.twitter.com/InUSPvkeKb