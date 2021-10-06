Google принудительно включит двухфакторную аутентификацию у 150 миллионов пользователей

В мае компания Google объявила о планах по умолчанию включить двухфакторную аутентификацию, чтобы обеспечить большую безопасность для многих учетных записей. Вместе со 150 миллионами пользователей Google включит двухфакторную аутентификацию у двух миллионов авторов YouTube, сообщается в блоге компании.

Компания объявила о нововведениях в месяц осведомленности о кибербезопасности. Кроме того, теперь подтверждать вход можно одним нажатием на уведомление.

From Password Manager to 2-Step Verification, learn about all the ways Google makes your sign-in safer. https://t.co/aDDKc7yyNt #SaferWithGoogle pic.twitter.com/InUSPvkeKb — Google (@Google) October 5, 2021

Несколько лет назад у пользователей мессенджера WhatsApp появилась возможность включить в приложении двухэтапную аутентификацию. Так, во время активации двухфакторной аутентификации WhatsApp предоставляет шестизначный код для каждого устройства, зарегистрированного на аккаунт. Данная методика позволяет защитить пользователей от злоумышленников, которые «клонируют» телефоны через привязку номера абонента к смартфону.



Алексей Нечаев