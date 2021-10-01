Казанские вузы претендуют на специальную часть гранта «Приоритет-2030»

Фото: Максим Платонов (архив)

Во втором этапе программы «Приоритет-2030» примут участие 54 российских вуза по направлениям «Исследовательское лидерство» и «Территориальное или отраслевое лидерство». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на первом заседании Совета по поддержке программ развития университетов.

В ближайшие несколько дней члены совета заслушают программы участников. В случае успешной защиты вузы смогут получить специальную часть гранта, сумма которой доходит до 1 миллиарда рублей в год.

government.ru

Сначала свои программы по треку «Исследовательское лидерство» презентуют 18 вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Томска и Челябинска. Далее выступят с презентациями 36 учебных заведений, подавших заявку по направлению «Территориальное или отраслевое лидерство». Среди них КФУ и КНИТУ.

Дополнительный конкурс на получение грантов по программе «Приоритет-2030» проходит с 1 по 3 октября.

Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В нее входят 23 вуза Приволжского федерального округа.

Диана Жиленкова