Казанские вузы претендуют на специальную часть гранта «Приоритет-2030»
Во втором этапе программы «Приоритет-2030» примут участие 54 российских вуза по направлениям «Исследовательское лидерство» и «Территориальное или отраслевое лидерство». Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на первом заседании Совета по поддержке программ развития университетов.
В ближайшие несколько дней члены совета заслушают программы участников. В случае успешной защиты вузы смогут получить специальную часть гранта, сумма которой доходит до 1 миллиарда рублей в год.
Сначала свои программы по треку «Исследовательское лидерство» презентуют 18 вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Томска и Челябинска. Далее выступят с презентациями 36 учебных заведений, подавших заявку по направлению «Территориальное или отраслевое лидерство». Среди них КФУ и КНИТУ.
Дополнительный конкурс на получение грантов по программе «Приоритет-2030» проходит с 1 по 3 октября.
Программа была запущена по поручению президента России Владимира Путина. В нее входят 23 вуза Приволжского федерального округа.
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