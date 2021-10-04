СМИ: На продажу выставили личные данные полутора миллиардов пользователей Facebook

Данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook выставили на продажу на черном рынке. Об этом пишет издание Privacy Affairs. Подчеркивается, что данные еще не подтверждены.

По данным издания, на продажу выставили имена, физические и электронные адреса и телефонные номера пользователей соцсети.

Фото: pixabay.com

В конце сентября пользователь одной из хакерских площадок сообщил, что получил доступ к базе Facebook, содержащей данные 1,5 миллиарда клиентов. Сейчас, по данным портала, ее выставили на продажу. Приобрести ее можно как целиком, так и частями. Это крупнейший по объему «слив» данных пользователей Facebook.

Facebook, Instagram и WhatsApp не работают четвертый час. В работе «ВКонтакте» и Telegram также появились сбои, но представители сервисов отмечают, что это просто неполадки из-за наплыва пользователей.



Татьяна Леухина