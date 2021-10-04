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Сбои в работе начались у «ВКонтакте» и Telegram

21:13, 04.10.2021
Сбои в работе начались у «ВКонтакте» и Telegram
Фото: flickr.com

В работе сервисов «Вконтакте» и Telegram также появились сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector.

Кроме того, в России начались проблемы в работе у провайдеров.

Фото: скриншот/downdetector.ru

При этом представители «ВКонтакте» сообщили, что не фиксируют сбоев, пишет «РИА Новости».

Ранее на сбои в работе пожаловались пользователи TikTok. Почти 2 часа назад «упали» сервисы Facebook, Instagram и WhatsApp. Они до сих пор не работают. Представители Telegram сообщали, что сбоев в работе мессенджера нет, все дело — в наплыве посетителей.

Татьяна Леухина
ТехнологииIT

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