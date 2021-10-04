Сбербанк профинансировал строительство жилого комплекса компании «Унистрой»



Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк и девелоперская компания «Унистрой» заключили соглашение о предоставлении проектного финансирования. Кредитная линия в размере 1,1 млрд рублей открыта для строительства новых домов ЖК «Лето» в Казани.

98% квартир данного жилого комплекса приобретаются покупателями для себя, а не в инвестиционных целях, что говорит о высокой оценке и полюбившейся фирменной концепции благоустройства объектов от группы компаний «Унистрой».

Помимо стандартных решений, в рамках данной сделки предусмотрено использование продуктов экосистемы Сбера.

Сделка реализована с использованием эскроу-счетов, что позволяет обеспечить дополнительные гарантии дольщикам.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Девелоперская компания «Унистрой» — один из лидеров девелоперского рынка в Татарстане, благодаря ей покупателям становится доступно жилье высочайшего класса. Мы же, в свою очередь, уже много лет наполняем жизнь людей новыми возможностями, предоставляем меры поддержки физическим лицам и бизнесу республики, помогаем реализовывать самые смелые проекты и мечты».

Искандер Юсупов, заместитель генерального директора АО УК «Унистрой»:





«Жилой комплекс «Лето» — это проект нового уровня в нашем регионе. Это комплексная застройка комфортной этажности, с низкой плотностью, спроектированная при участии европейского архитектурного бюро. Мы очень рады, что наш постоянный партнер Сбербанк поддержал нас в создании этого амбициозного проекта: вместе мы создадим новые стандарты строительства для комфортной жизни наших клиентов».