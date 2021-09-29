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Заслуженный работник культуры Татарстана Эльвира Шарафиева скончалась на 69-м году жизни

22:11, 29.09.2021
Заслуженный работник культуры Татарстана Эльвира Шарафиева скончалась на 69-м году жизни
Фото: kamalteatr.ru

Сегодня, 29 сентября, на 69-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры Татарстана Эльвира Ханифовна Шарафиева, сообщает пресс-служба Татарского государственного Академического театра им. Г. Камала.

Эльвира Шарафиева более 40 лет прослужила в театре диктором-переводчиком.

«Коллектив Татарского государственного Академического театра им. Г. Камала выражает глубокое соболезнование родным и друзьям покойной. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», сказано в сообщении.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

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