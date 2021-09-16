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Губернатор Владимирской области Сипягин написал заявление об отставке

13:07, 16.09.2021
Губернатор Владимирской области Сипягин написал заявление об отставке
Фото: kremlin.ru

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, представляющий ЛДПР, уйдет с поста и перейдет в Госдуму, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству региона. Информацию подтвердили федеральный чиновник и собеседник, близкий к администрации президента.

О соответствующем решении Сипягин панирует объявить до конца следующей недели, после подведения итогов думских выборов ЦИК.

По словам федерального чиновника, на смену Сипягину могут направить человека, не связанного с местными элитами. Хорошие шансы у депутата Госдумы от Калужской области и единоросса Александра Авдеева. Как уточнил изданию еще один близкий к администрации президента собеседник, в списке потенциальных претендентов на пост врио главы региона — глава округа Муром Владимирской области Евгений Рычков и гендиректор «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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